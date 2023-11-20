"Всегда боюсь, что денег мало": уставший от нищеты Панин затосковал по России

Таких денег, как дома, Алексей больше нигде не видел

После волны популярности Алексей Панин громко отрекся от России, которую покинул после начала специальной операции. Ходят слухи, что в Испании актер чувствует себя очень неплохо.

Впрочем, Алексей живет далеко не на широкую ногу – выбирал квартиру, пересчитывая оставшиеся деньги. В Москве у него оставалась квартира. В итоге, подгадав нужный момент со скачком евро и доллара, решил ее продать. Как раз кстати: спустя неделю позвонили друзья и сообщили, что дома на него завели уголовное дело.

Оставшиеся миллионы от продажи квартиры Панин вложил в испанскую недвижимость. Теперь живет от пассивного дохода. Кое-что, кстати, сохранил со времен своей популярности – а теперь иногда зарабатывает деньги от спектакля "Скамейка".

А ведь когда-то актер не знал, куда девать деньги – от сбережений ломился весь дом. В обувной коробке хранил тысячи долларов. Тратился на рестораны, "медведей и женщин", в которых влюблялся.

А впоследствии осталось только кусать локти. Хотя сам Алексей и не знал, что все сложится таким образом – и теперь он сам удивляется, как вдруг решил удариться в политику.

"Я всегда боюсь, что денег мало", – вздыхает Алексей.



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