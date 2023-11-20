"Всегда боюсь, что денег мало": уставший от нищеты Панин затосковал по России

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После волны популярности Алексей Панин громко отрекся от России, которую покинул после начала специальной операции. Ходят слухи, что в Испании актер чувствует себя очень неплохо.
Впрочем, Алексей живет далеко не на широкую ногу – выбирал квартиру, пересчитывая оставшиеся деньги. В Москве у него оставалась квартира. В итоге, подгадав нужный момент со скачком евро и доллара, решил ее продать. Как раз кстати: спустя неделю позвонили друзья и сообщили, что дома на него завели уголовное дело.
Оставшиеся миллионы от продажи квартиры Панин вложил в испанскую недвижимость. Теперь живет от пассивного дохода. Кое-что, кстати, сохранил со времен своей популярности – а теперь иногда зарабатывает деньги от спектакля "Скамейка".
А ведь когда-то актер не знал, куда девать деньги – от сбережений ломился весь дом. В обувной коробке хранил тысячи долларов. Тратился на рестораны, "медведей и женщин", в которых влюблялся.
А впоследствии осталось только кусать локти. Хотя сам Алексей и не знал, что все сложится таким образом – и теперь он сам удивляется, как вдруг решил удариться в политику.
"Я всегда боюсь, что денег мало", – вздыхает Алексей.
Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщало, что Алла Пугачева, по слухам, готова выступить в России, которую покинула еще в прошлом году. За один корпоратив Примадонна якобы хочет заработать до 46 миллионов рублей.
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