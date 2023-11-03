Показавшему паспорт США Панину придумали жесткое наказание

Показавшему паспорт США Панину придумали жесткое наказание
Фото: соцсети
Со звездой хотят расквитаться

Российский актер Алексей Панин, известный своим одиозным поведением, решил устроить провокацию. Он опубликовал в соцсетях фото на фоне украинского флага и с американским паспортом, радостно улыбаясь на камеру и указывая, что теперь гражданство США у него "в кармане". 

Россияне не поверили знаменитости, который приехал в Америку несколько дней назад. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", многие попросили показать его документ в разверунтом виде. Хотя некоторые СМИ и написали, что теперь Панин является гражданином США. 

Позже артист опубликовал видео, в котором признался – такого американского документа у него нет, он просто решил всех разыграть. Публикацию из соцсетей артист удалил, но интернет помнит все. В России уже придумали жесткое наказание показавшему паспорт США Панину.

В Минюст РФ, СК РФ и ФСБ России поступили заявления с требованием признать Алексея Панина иноагентом. Обращение написали участники общественного движения "Зов народа". Они напомнили, что ранее россиянина объявили в розыск за высказывание о теракте на Крымском мосту. 

"В связи с открытой антироссийской позицией Алексея Вячеславовича Панина и публичным признанием в работе на Госдепартамент США просим признать его иностранным агентом на территории Российской Федерации", – говорится в документе. 

Это вторая попытка активистов сделать Панина иноагентом в России. Ранние призывы ни к какому результату не привели

Источник: Абзац
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