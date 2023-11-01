Показавший новый паспорт Панин вызвал омерзение у россиян

Показавший новый паспорт Панин вызвал омерзение у россиян
Фото: соцсети
Знаменитость устроил очередную провокацию

Знаменитый актер Алексей Панин давно не связывает себя с Россией. Некоторое время назад он переехал в Испанию, в надежде стать новым гражданином другой страны. В соцсетях он активно нахваливал жизнь в Европе и признавался, как счастлив оказаться здесь. Артист был в восторге от всего происходящего до тех пор, пока не угодил в скандал в Эстонии, где шокировал местных жителей своими выходками в нетрезвом виде.

Теперь впечатляться придется американцам. Ранее Панин в своих соцсетях объявил о переезде в Соединенные Штаты, а теперь же сделал заявление о получении американского гражданства. Артист показал новый паспорт и признался в любви к Америке.

"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США и американский паспорт в кармане. Я люблю Америку", – написал он.

Алексей Панин красноречиво сфотографировал себя при этом на фоне украинского флага.

Подобная выходка вызвала омерзение у россиян. В комментариях публика раскритиковала его за подобное поведение.

"Дали подержать, попросив помыть руки. А радости сколько!", "Как говорил Станиславский, не верю, покажи в развернутом виде", "В Америке ноги починят, а то разное рассказывают о скольких ногах", "Теперь будет кому в США под подъездами гадить", – шутят пользователи.

Источник: Утро.ру
По теме

Отказавшегося поддержать СВО Эрнста разнесли в пух и прах

Новая инициатива продюсера вызвала пересуды

Сбежавшая в Израиль Воробей заявила об ужасе от происходящего в России

После недавних новостей знаменитость не может прийти в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей