Показавший новый паспорт Панин вызвал омерзение у россиян

Знаменитость устроил очередную провокацию

Знаменитый актер Алексей Панин давно не связывает себя с Россией. Некоторое время назад он переехал в Испанию, в надежде стать новым гражданином другой страны. В соцсетях он активно нахваливал жизнь в Европе и признавался, как счастлив оказаться здесь. Артист был в восторге от всего происходящего до тех пор, пока не угодил в скандал в Эстонии, где шокировал местных жителей своими выходками в нетрезвом виде.

Теперь впечатляться придется американцам. Ранее Панин в своих соцсетях объявил о переезде в Соединенные Штаты, а теперь же сделал заявление о получении американского гражданства. Артист показал новый паспорт и признался в любви к Америке.

"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США и американский паспорт в кармане. Я люблю Америку", – написал он.

Алексей Панин красноречиво сфотографировал себя при этом на фоне украинского флага.

Подобная выходка вызвала омерзение у россиян. В комментариях публика раскритиковала его за подобное поведение.

"Дали подержать, попросив помыть руки. А радости сколько!", "Как говорил Станиславский, не верю, покажи в развернутом виде", "В Америке ноги починят, а то разное рассказывают о скольких ногах", "Теперь будет кому в США под подъездами гадить", – шутят пользователи.