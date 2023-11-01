Патриот Сухоруков выступил с резким заявлением об эмиграции

Артист раскрыл свое отношение к отъезду из России

Знаменитый актер Виктор Сухоруков переживает новую волну популярности. Его роли в фильмах "Брат" и "Брат-2" навсегда увековечили его в российском кинематографе, и до сих пор зрители с удовольствием смотрят картины и благодарят знаменитость за хорошо воплощенного персонажа.

Сам Сухоруков признается, что считает это феноменальным отношением россиян к киноленте – теперь ему приходится получать признание зрителя не только за себя, но и за Сергея Бодрова, которого давно нет в живых. Раньше значительная часть восторга приходилась на "младшего брата", а сейчас по наследству перешла к старшему.

Но на фоне истории своего персонажа Виктор Сухоруков признался, что никогда не планировал покорить Голливуд. Он сделал резкое заявление об эмиграции, уверяя, что ему предлагали покорить США, но он отказался. По его словам, почет и уважение он давно завоевал на Родине.

Звезда "Брата" говорит, что сейчас он мало снимается, поскольку ушел из театра. И ведет жизнь простого пенсионера. У него есть только два увлечения, которые его невероятно радуют: это огород и путешествия. С последним он на фоне политической ситуации завязал, поскольку посещать другие страны приходится очень сложными маршрутами.

"Чтобы я ехал с добром, с благодарностью, с деньгами в гости. А мне говорят, нет, ты давай через забор лезь, подкоп делай к нам через Турцию. Нет, ребята, так не пойдет. Вы меня оскорбляете. Буду сидеть дома. Велика Россия, на самолете летишь, пять раз выспишься", – подытожил он.

Ранее Алексей Панин обвинил Виктора Сухорукова в "расстегивании ширинок". Такое заявление он сделал, поскольку знаменитость является патриотом и поддерживает Россию. Артист отреагировал на слова обидчика.