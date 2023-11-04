Опустившийся Панин готов мыть посуду за копейки в США

Скандальный актер мечтает о карьере в Штатах для себя и дочери

Актер Алексей Панин давно прославился списком скандалов, которые оттолкнули от него многих россиян. Уехав в Европу, он не прекратил поливать грязью бывшую Родину. Впрочем, на новом месте у него не заладилось, и Панин перебрался в Америку. Однако мечты о заработках в России не оставил.



Не исключено, что в неудачах актера в Испании не последнюю роль сыграл пьяный дебош в Эстонии. Поговаривали, что опустившемуся на самое дно артисту может даже грозить депортация. Интересно, что вскоре после этого Панин вместе с дочерью Анной переехал в Соединенные Штаты Америки.

Отличился он и здесь, выложив в соцсетях фото с американским паспортом на фоне украинского флага. Помахивая документом, актер хвастался, что американское гражданство у него в кармане. Правда, позже удалил видео и записал новое с признанием о шутке.

Пока неизвестно, чем собирается заниматься на новой Родине скандальный актер и как намерен зарабатывать. В данный момент он общается с друзьями и расширяет круг знакомств. Но несмотря на мечты об актерской стезе, Панин вовсе не уверен, что в Америке для него найдется работа по профессии. Пока в планах восстановить постановки, которые он показывал в Испании. Актер понимает, что много денег на этом он не заработает, но ради дочери готов на жертвы.

"Если надо будет, я пойду работать. Мыть посуду. Потому что у меня есть ребенок", – обещает любящий отец.

Московскую квартиру Панин продал с потерей большой суммы на разнице курса. Впрочем, услышав о возбужденном против него уголовном деле, обрадовался – метры могли вообще конфисковать.

Несмотря на планы надолго задержаться в Америке, Алексей Панин не оставляет мечты о заработках в России, но жить в стране не желает.



"Приехал, отснялся, отыграл в спектакле, уехал" – о таком режиме грезит скандальный актер.



Ранее мы писали, что Панину придумали жестокое наказание за шутку с американским паспортом.

