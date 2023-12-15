Измученный нищетой Панин обратился к россиянам

Уехавший из России актер пожаловался на дороговизну американской жизни

Алексей Панин уехал из России в 2020 году. Сначала он жил в Испании, а позже перебрался в Соединенные Штаты Америки. Однако "американская мечта" оказалась не такой уж и хрустальной. Сегодня актер жалуется на цены и намекает на финансовую помощь.

Недавно он написал в своем личном блоге, что намерен возвращаться к своей актерской профессии и планирует заняться постановкой целого ряда спектаклей. По словам Панина, у него уже немало интересных идей и проектов.

"Сейчас мы с режиссером Александром Ашотовичем Атанесяном приступили к репетиции спектакля", – подчеркнул артист.

Однако оптимистические заявления тут же сменились на жалобы. Панина не устраивает дороговизна жизни в Соединенных Штатах Америки и крайне высокие цены. Поэтому он прямо написал, что не откажется от помощи, если кто-то захочет подбросить ему денег.

"Если у кого есть желание помочь, вам по карману это особо не ударит", – написал актер.



Напомним, три года назад актер Алексей Панин уехал вместе с дочерью Анной на ПМЖ в Испанию, однако разгульный образ жизни и неудачи с работой привели к тому, что ему пришлось перебраться в США. Артист известен списком скандальных выходок, которые отвернули от него многих поклонников. Переехав в Испанию, он неоднократно поливал грязью Россию и бывших сограждан.

При этом мечты о солидных заработках в нашей стране Панин по-прежнему лелеет. А когда-то он не знал, на что потратить деньги, храня доллары в обувных коробках и разбрасывая их на рестораны и женщин. Теперь же, похоже, у скандального актера наступили сложные времена. Так, однажды он написал, что если не найдет работу по профессии, то готов идти мыть посуду, лишь бы было на что содержать дочь.

Ранее мы писали, что Алексей Панин крайне негативно отозвался о коллеге по фильму "Жмурки" Дмитрии Дюжеве.

