"Живу благодаря молитвам": куда пропал Дюжев после травли

Актер признался, что ему приносят радость самые простые радости повседневности

Актер Дмитрий Дюжев, навсегда запомнившийся зрителям как Космос Холмогоров из легендарного сериала нулевых "Бригада". Он открыто поддержал Россию, но после этого столкнулся с волной критики и травли в социальных сетях.

В частности, его осудили эмигрировавший в США Алексей Панин и телеведущий Отар Кушанашвили. Они посчитали, что актер притворяется и переигрывает, изображая якобы чрезмерную озабоченность делами своей страны. Кушанашвили утверждал, что таким образом актер хочет повысить свою популярность в глазах россиян. Несмотря на это, Дюжев продолжает придерживаться своей гражданской позиции и игнорирует весь негатив, который регулярно поступает в его адрес.

Рассуждая на эту тему с подписчиками, актер заявил, что не страдает от этого "хейта", поскольку его жизнь можно назвать счастливой хотя бы потому, что у него есть работа, семья, друзья, возможность ходить, говорить, дышать и чувствовать. Он подчеркнул, что нужно замечать такие простые радости жизни и довольствоваться малым – ведь у кого-то нет даже этого.

"Я живу благодаря Богу, благодаря молитвам", – заявил Дюжев.

Он добавил, что особую отраду ему приносит помощь бедным и обездоленным.

В настоящее время Дмитрий снимается в новом фильме, где ему приходится носить неудобную маску осла. Дюжев сосредоточен на работе и старается не обращать внимания на нападки в свой адрес в интернете.

Ранее сообщалось, что актера "Бригады" пришлось откачивать в ресторане.