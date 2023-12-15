"Живу благодаря молитвам": куда пропал Дюжев после травли

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Актер Дмитрий Дюжев, навсегда запомнившийся зрителям как Космос Холмогоров из легендарного сериала нулевых "Бригада". Он открыто поддержал Россию, но после этого столкнулся с волной критики и травли в социальных сетях.
В частности, его осудили эмигрировавший в США Алексей Панин и телеведущий Отар Кушанашвили. Они посчитали, что актер притворяется и переигрывает, изображая якобы чрезмерную озабоченность делами своей страны. Кушанашвили утверждал, что таким образом актер хочет повысить свою популярность в глазах россиян. Несмотря на это, Дюжев продолжает придерживаться своей гражданской позиции и игнорирует весь негатив, который регулярно поступает в его адрес.
Рассуждая на эту тему с подписчиками, актер заявил, что не страдает от этого "хейта", поскольку его жизнь можно назвать счастливой хотя бы потому, что у него есть работа, семья, друзья, возможность ходить, говорить, дышать и чувствовать. Он подчеркнул, что нужно замечать такие простые радости жизни и довольствоваться малым – ведь у кого-то нет даже этого.
"Я живу благодаря Богу, благодаря молитвам", – заявил Дюжев.
Он добавил, что особую отраду ему приносит помощь бедным и обездоленным.
В настоящее время Дмитрий снимается в новом фильме, где ему приходится носить неудобную маску осла. Дюжев сосредоточен на работе и старается не обращать внимания на нападки в свой адрес в интернете.
Ранее сообщалось, что актера "Бригады" пришлось откачивать в ресторане.
Артистке устроили допрос