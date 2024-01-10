Объявлено о бегстве Киркорова в США: "Алла, я еду"

Поведение артиста вызвало много вопросов

В последнее время некоторые российские звезды компрометируют себя на разные лады. Кто-то уехал за границу и оттуда охаивает родную страну, другие участвуют в сомнительных вечеринках, а третьи никак не могут определиться с позицией. Новости о том, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, предположительно, сбежал в США, взорвали интернет-пространство.



Так, в Сети начали активно распространяться слухи о том, что оскандалившийся на нашумевшей "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой артист собрал вещички и отправился в Соединенные Штаты Америки. Это выглядит весьма любопытно на фоне того, что в социальных сетях давно обсуждают очередной возможный переезд самой опальной звездной четы России – певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*. Поговаривают, что парочка выбрала именно США для строительства нового семейного гнездышка.



О том, что Киркоров уже приземлился в Америке, неожиданно заявил известный российский блогер Сурен Каргаманов, его слова уже растиражировали в российской прессе. Более того, ведущий YouTube-шоу обратил внимание, что в последнее время Киркоров стал вести себя странно – в частности, после скандального шабаша внезапно объявил о благотворительности в пользу пострадавших от обстрела в Белгороде.

"Пишут везде, что он приземлился в Америке, опять не та дверь…", – поделился информацией блогер.

Он считает, что таким образом Киркоров может попытаться наладить отношения с Пугачевой, которая вскоре тоже может оказаться в США.

"Только не нужно так подмазываться. Позвони Алле Борисовне и скажи: "Алла, я с тобой и Максимом, ждите меня, я скоро буду…", – дал совет королю эстрады блогер.

К слову, ранее стало известно, что из популярной новогодней телепередачи убрали не только Филиппа Киркорова, но и Аниту Цой.





*признан иноагентом в России