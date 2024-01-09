Власти защитили Киркорова после нападок Шукшиной

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Первый зам председателя комитета по культуре Государственной Думы Елена Драпеко считает, что Мария Шукшина переборщила с обвинениями против короля российской эстрады. По мнению депутата, обвиняя Киркорова в пропаганде нетрадиционных ценностей, звезда фильма "Любить по-русски" неправа.
Драпеко напомнила, что в
российских законах нет ни слова об ущемлении приверженцев нетрадиционной
ориентации, в случае, когда они не занимаются пропагандой своих
пристрастий и образа жизни. Поэтому текст песни, на который ополчилась
актриса и общественный деятель Мария Шукшина, ничего нарушающего закон
не содержит. Драпеко напомнила, что в советское время в газетах запрещали писать слово "колбаса".
"Неужели теперь части тела упоминать нельзя
будет?" – встала она на защиту Киркорова после нападок Шукшиной.
Напомним, Мария Шукшина недавно заявила, что Филипп Киркоров и певица Жасмин на одном из концертов исполнили композицию, поддерживающую нетрадиционные ценности. Шукшина считает, что текст песни нарушает закон, запрещающий пропагандировать в нашей стране подобные воззрения. Недовольство у нее вызвали слова "Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу".
Ранее "Утро.ру" сообщало, что Шукшина заверяла в
необходимости подачи заявления на Киркорова в опеку, поскольку отец,
участвовавший в "голой вечеринке", ничему хорошему не сможет научить
своих детей.
Девушка рассказала, как складывалось их общение
Артистка отличается "прогрессивными" взглядами