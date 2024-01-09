Власти защитили Киркорова после нападок Шукшиной

Воззрений актрисы, обвинившей поп-короля в пропаганде нетрадиционных ценностей, разделять не стали

Первый зам председателя комитета по культуре Государственной Думы Елена Драпеко считает, что Мария Шукшина переборщила с обвинениями против короля российской эстрады. По мнению депутата, обвиняя Киркорова в пропаганде нетрадиционных ценностей, звезда фильма "Любить по-русски" неправа.

Драпеко напомнила, что в российских законах нет ни слова об ущемлении приверженцев нетрадиционной ориентации, в случае, когда они не занимаются пропагандой своих пристрастий и образа жизни. Поэтому текст песни, на который ополчилась актриса и общественный деятель Мария Шукшина, ничего нарушающего закон не содержит. Драпеко напомнила, что в советское время в газетах запрещали писать слово "колбаса".



"Неужели теперь части тела упоминать нельзя будет?" – встала она на защиту Киркорова после нападок Шукшиной.



Напомним, Мария Шукшина недавно заявила, что Филипп Киркоров и певица Жасмин на одном из концертов исполнили композицию, поддерживающую нетрадиционные ценности. Шукшина считает, что текст песни нарушает закон, запрещающий пропагандировать в нашей стране подобные воззрения. Недовольство у нее вызвали слова "Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Шукшина заверяла в необходимости подачи заявления на Киркорова в опеку, поскольку отец, участвовавший в "голой вечеринке", ничему хорошему не сможет научить своих детей.

