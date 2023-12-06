Шукшина отреклась от матери: бросила в тяжелый момент

Младшая сестра надеется на поддержку старшей, но помощи уже не ждет

Нынешним летом Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инсульт и теперь проходит процедуру восстановления. Ольга, младшая дочь артистки, увезла мать в центр реабилитации и нашла ей помощницу. Старшая сестра, Мария Шукшина, по словам Ольги, от матери буквально отреклась в тяжелый момент.

В настоящее время 85-летняя актриса приходит в себя после инсульта, занимается на тренажерах и проходит специальное лечение. Дочь рассказала, что это временная мера на несколько месяцев после реабилитации. На праздники и выходные Ольга забирает мать домой. От старшей сестры она не ждет никакой помощи, но на поддержку пока еще рассчитывает.

"Маша знает, но крест этот несу пока я одна", – подчеркнула Ольга.

В телепрограмме, где участвовала младшая дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, она призналась, что не верит в лозунги, транслируемые ее старшей сестрой. Потому что, по словам Ольги, чтобы кого-то куда-то вести, надо показывать примером, что ухаживаешь за родными, и общаться с ними. А Мария, говорит сестра, не коммуницирует даже с дочерью.

Нашлись те, кто осуждающе комментировал решение Ольги отправить мать в специализированную клинику. Многие говорили даже, что дочь выгнала мать на окраину Москвы из просторной столичной квартиры. Тем не менее, младшая дочь звезды фильма "Калина красная" уверена, что данная мера – лучшее, что сейчас можно сделать для перенесшей инсульт матери.

Ранее мы писали, что Федосеева-Шукшина требовала у внучки отказаться от доли в квартире.

