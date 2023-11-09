Внучка 88-летнего Соломина прервала молчание после инсульта актера

Внучка 88-летнего Соломина прервала молчание после инсульта актера
Юрий Соломин. Фото: АГН Москва/Global Look Press globallookpress.com
Александра Соломина раскрыла правду о состоянии больного дедушки

Почитатели таланта знаменитого актера неустанно отслеживают новости о его состоянии. Недавно появилась информация, что Юрия Соломина настиг инсульт прямо на улице, отчего он потерял сознание. Через сутки Александра Соломина, внучка и помощница актера, рассказала о его состоянии.

Девушка сообщила, что динамика у разбитого инсультом актера положительная, и выразила искреннюю благодарность всем за поддержку и готовность оказать помощь. Сейчас Юрий Мефодьевич находится в реанимации. Он в сознании и способен разговаривать, говорят сотрудники Малого театра.

Когда Соломин потерял сознание на улице, увидевшие это прохожие вызвали скорую. К моменту приезда врачей актер уже очнулся. За последние несколько лет это далеко не первое попадание в больницу для художественного руководителя Малого театра. В разгар пандемии он оказался в больничных стенах с коронавирусом, а еще раньше имел проблемы с сосудами и сахарным диабетом.

В настоящее время медиков тревожит именно этот диагноз, затрудняющий лечение и разрушающий организм. Напомним, от инсульта умер младший брат Юрия Соломина Виталий, которого разбил паралич прямо на сцене. Оправиться киноактер не сумел.

Ранее мы писали, что худрук Малого театра едва сдержал слезы на похоронах актера Бориса Невзорова.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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