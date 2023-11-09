Внучка 88-летнего Соломина прервала молчание после инсульта актера

Александра Соломина раскрыла правду о состоянии больного дедушки

Почитатели таланта знаменитого актера неустанно отслеживают новости о его состоянии. Недавно появилась информация, что Юрия Соломина настиг инсульт прямо на улице, отчего он потерял сознание. Через сутки Александра Соломина, внучка и помощница актера, рассказала о его состоянии.

Девушка сообщила, что динамика у разбитого инсультом актера положительная, и выразила искреннюю благодарность всем за поддержку и готовность оказать помощь. Сейчас Юрий Мефодьевич находится в реанимации. Он в сознании и способен разговаривать, говорят сотрудники Малого театра.

Когда Соломин потерял сознание на улице, увидевшие это прохожие вызвали скорую. К моменту приезда врачей актер уже очнулся. За последние несколько лет это далеко не первое попадание в больницу для художественного руководителя Малого театра. В разгар пандемии он оказался в больничных стенах с коронавирусом, а еще раньше имел проблемы с сосудами и сахарным диабетом.

В настоящее время медиков тревожит именно этот диагноз, затрудняющий лечение и разрушающий организм. Напомним, от инсульта умер младший брат Юрия Соломина Виталий, которого разбил паралич прямо на сцене. Оправиться киноактер не сумел.

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