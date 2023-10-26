Лещенко рассказал о состоянии Добрынина после рокового инсульта

Певец до сих пор не может восстановиться

Пять лет назад Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт – с тех пор музыкальный исполнитель так и не восстановился. А эстрадный певец Лев Лещенко подтвердил, что здоровье его давнего друга действительно оставляет желать лучшего.

Обоих связывает давняя дружба. Льву Валериановичу известно, как непросто приходится коллеге. Когда-то исполнитель хита "Синий туман" даже не смог выйти на сцену, чтобы поздравить его с 80-летием.

"Мой любимый человек и композитор... С ним мы прошли по разным маршрутам жизни", – признался Лещенко, добавив, что друг в настоящее время болен.

После микроинсульта Добрынин прекратил радовать зрителей своим исполнением и перестал выходить на публику. Сам признавался журналистам, что с грустью вспоминает те времена, когда был еще довольно бодрым, ходил и распевал на сцене песни. Теперь же жизнь не может предложить ему ничего, кроме болезни, не самого лучшего настроения и далекого от идеального самочувствия. Даже произношение слов для артиста требует определенных усилий.

Впрочем, пару лет назад после длительного отсутствия Добрынин все-таки вошел в студию.