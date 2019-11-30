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"Тупые и нот не знают": Добрынин накинулся на звезд российского шоу-бизнеса

"Тупые и нот не знают": Добрынин накинулся на звезд российского шоу-бизнеса
Вячеслав Добрынин. Фото: www.globallookpress.com
Артист не скупился на резкие высказывания

Певец Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на российских звезд шоу-бизнеса, напомнив, что сам закончил Московский государственный университет и учился в аспирантуре. 

Себя он поставил в противовес звездам, "которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые!". Артист также отметил, что они даже нот не знают. 

Отметим, в прошлом году Добрынин пережил предынсультное состояние после получения травмы головы. В беседе с журналистами он не стал отрицать, что серьезно болел. 

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Публикация от Вячеслав Добрынин (@viacheslav_dobrynin)

Сергей САЗОНОВ

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