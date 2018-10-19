Вячеслав Добрынин попал в больницу

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У российского композитора и исполнителя Вячеслава Добрынина случился инсульт.
Об этом сообщил Telegram-канал "Мутко против".
Добрынин – автор многих хитов, спетых звездами российского шоу-бизнеса и им самим. Поклонники помнят и любят его песни "Синий туман", "Казино", "Все, что в жизни есть у меня".
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