Вячеслав Добрынин попал в больницу

Подробности состояния Вячеслава Григорьевича неизвестны

У российского композитора и исполнителя Вячеслава Добрынина случился инсульт.

Об этом сообщил Telegram-канал "Мутко против".

Добрынин – автор многих хитов, спетых звездами российского шоу-бизнеса и им самим. Поклонники помнят и любят его песни "Синий туман", "Казино", "Все, что в жизни есть у меня".