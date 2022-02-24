Артиста похоронили на Троекуровском кладбище

24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с актером Борисом Невзоровым. В прощальном зале собрались близкие, друзья и коллеги знаменитости.

Невзоров прослужил в Малом театре с 2005 года. Художественный руководитель учреждения Юрий Соломин выступил с эмоциональной речью и едва сдержал слезы.

Он подчеркнул, что артист оставил часть своего сердца в театре, хотя это было нелегко.

Друг Невзорова Александр Коршунов, который знал его больше 50 лет, отметил, что артист всегда был объектом всеобщей любви. По его словам, он всегда и во всем был первым, поэтому его невозможно было не заметить. Коршунов выразил слова благодарности почившему другу.

В время вынесения гроба с телом артиста присутствующие долго и громко аплодировали.

Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля. Незадолго до смерти 82-летнего актера госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

На его счету более двухсот киноролей. Огромную популярность Невзорову принес фильм "Россия молодая".

Борис Георгиевич родился в 1950 году в Краснодарском крае. Учился в театральном училище имени Щепкина и Школе-студии МХАТ. После выпуска играл в Московском Новом драматическом театре и Театре Моссовета.

Коллектив Малого театра выразил соболезнования семье артиста.