Киркорова снова вырезали из эфира: "голая вечеринка" продолжает аукаться

Киркорова снова вырезали из эфира: "голая вечеринка" продолжает аукаться
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Поп-король получил новое потрясение: песню, с которой он открывал концерт, убрали из записи

Несмотря на многочисленные оправдания и объяснения, Филипп Киркоров так и не смог нивелировать скандал, разгоревшийся после его участия в "голой вечеринке". Его вырезали из массы новогодних передач, где он участвовал, и продолжают вырезать. На сей раз  – из "Рождественского вечера с Григорием Лепсом".

Концерт записали еще две недели назад, и открывал его как раз поп-король с песней "Летите, летите". В этой же программе планировались его совместные выступления с Михаилом Шуфутинским и Люсей Чеботиной. Наталья Ионова (у которой Максим Фадеев собирается отобрать псевдоним "Глюкоза" исполняла в первоначальной версии передачи песню "Мурашки". Однако все эти номера были вырезаны из финальной записи, которая вышла в эфир, и даже анонсы выступлений убрали с сайта телеканала, на котором вышел концерт.

Интересно, что записывали "Рождественский вечер" через четыре дня после скандальной вечеринки с дресс-кодом almost naked. Последствия тусовки настигают участников до сих пор. Звезды массово кинулись извиняться за присутствие на скандальном мероприятии, и кому-то повезло остаться в эфире. Киркоров тоже записал видеоизвинение, в котором надеялся, что приход на вечеринку его карьеру в России не испортит. Пока же происходит наоборот.

Ранее мы рассказывали, что поссорившиеся два года назад Яна Чурикова и Филипп Киркоров до сих пор не общаются.

Источник: Телеграм-канал "Осторожно, новости" ✓ Надежный источник
По теме

Кто заменит Хромченко на "Модном приговоре": какое решение принял Эрнст

"Блондинка в шоколаде" считает, что харизматичный и обаятельный актер идеально впишется в любой проект

Плющенко и Рудковская изо всех сил скрывали эту тайну два года

Стало известно, как на самом деле складывается финансовая ситуация у звездных супругов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей