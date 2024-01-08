Киркорова снова вырезали из эфира: "голая вечеринка" продолжает аукаться

Поп-король получил новое потрясение: песню, с которой он открывал концерт, убрали из записи

Несмотря на многочисленные оправдания и объяснения, Филипп Киркоров так и не смог нивелировать скандал, разгоревшийся после его участия в "голой вечеринке". Его вырезали из массы новогодних передач, где он участвовал, и продолжают вырезать. На сей раз – из "Рождественского вечера с Григорием Лепсом".

Концерт записали еще две недели назад, и открывал его как раз поп-король с песней "Летите, летите". В этой же программе планировались его совместные выступления с Михаилом Шуфутинским и Люсей Чеботиной. Наталья Ионова (у которой Максим Фадеев собирается отобрать псевдоним "Глюкоза" исполняла в первоначальной версии передачи песню "Мурашки". Однако все эти номера были вырезаны из финальной записи, которая вышла в эфир, и даже анонсы выступлений убрали с сайта телеканала, на котором вышел концерт.

Интересно, что записывали "Рождественский вечер" через четыре дня после скандальной вечеринки с дресс-кодом almost naked. Последствия тусовки настигают участников до сих пор. Звезды массово кинулись извиняться за присутствие на скандальном мероприятии, и кому-то повезло остаться в эфире. Киркоров тоже записал видеоизвинение, в котором надеялся, что приход на вечеринку его карьеру в России не испортит. Пока же происходит наоборот.

Ранее мы рассказывали, что поссорившиеся два года назад Яна Чурикова и Филипп Киркоров до сих пор не общаются.

