Шуфутинского вырезали из шоу после "голой вечеринки"

Из-за дуэта с Филиппом Киркоровым пострадал исполнитель хита "Третье сентября" и другие

Перечень знаменитостей, которым "прилетело" за "голую вечеринку", продолжает расти. Внезапно последствия наступили для тех, кого на самом действе не было, зато они оказались связаны с участниками тусовки: это Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский. Оба они пели совместно с Филиппом Киркоровым.

Накануне Нового года руководители многих каналов начали отменять выступления поп-короля, вырезать его из концертов и даже заменили афишу новогодней комедии. В итоге "прилетело" не только самому Киркорову, но и его "напарникам" по сцене – королю шансона Шуфутинскому и модной артистке Люсе Чеботиной. Для обоих это стало неприятным сюрпризом.

Предполагалось, что в эфире новогодней ночи Киркоров будет петь с обоими исполнителями дуэтом. За песню с Люсей он был награжден в "Песне года", а с Шуфутинским записал композицию, от которой ожидали взлета и взрыва всех чартов. Однако из-за бойкота поп-короля неприятности нависли и над его партнерами по сцене. Правда, Чеботиной даже повезло: ей предстояло заменить Филиппа Киркорова на новогоднем концерте в Москве и получить за это солидный гонорар.

Ранее мы рассказывали, что смотрели россияне на телеэкранах в новогоднюю ночь и какие артисты все-таки вышли на телесцену в главный праздник года.

