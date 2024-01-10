Лолита бросилась на помощь покаявшейся Собчак

Певица обратилась к россиянам

В конце декабря 2023 года на всю страну прогремел масштабный скандал с участием большого количества знаменитостей. Организованная Анастасией Ивлеевой "голая вечеринка" взбудоражила общественность и заставила отвернуться от любимых звезд.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская – все они подверглись жесткой критике из-за нарочито вульгарного поведения в тяжелые для страны времена. Скандальная выходка стоила артистам карьеры.

Вывалившим свои телеса на всеобщее обозрение звездам больше не рады на отечественном телевидении. Разумеется, лишаться заработка они не хотят, а потому пытаются оправдаться перед возмущенной общественностью.

Так, Филипп Киркоров обещал материально поддержать жителей Белгорода, ставших жертвами террористической атаки ВСУ. Ксения Собчак, как оказалось, тоже очень переживает за сограждан. Надо полагать, так она пытается выправить свою репутацию после скандальной вечеринки. Помощь несчастным может стать своего рода извинением перед народом.



В свою очередь, Лолита Милявская бросилась на помощь покаявшейся коллеге. Она поддержала сбор средств для пострадавших от обстрела, организованный блогершей, и призвала подписчиков принять участие.

"Если кто-то хочет помочь – у Ксении [Собчак] все очень прозрачно", – подчеркнула Лолита Милявская.

По ее словам, звезды и раньше помогли россиянам, однако предпочитали не афишировать свою деятельность. Кстати, Филиппу Киркорову уже объяснили, как добиться прощения со стороны россиян.