Разин объявил о жесткой расправе над Лолитой

Разин объявил о жесткой расправе над Лолитой
Фото: соцсети
Продюсер уверен, что его проклятие не коснулось только тех, кто не был на вечере памяти Шатунова

Отголоски "голой вечеринки" доносятся которую неделю. Уже прозвучал ряд извинений и оправданий, кого-то из звезд "отменили", кого-то пронесло. Одним из тех, кого не лишили права выступать на новогодних концертах, был Дима Билан, тоже записавший извинения. Однако продюсер Андрей Разин считает, что в действие вступило его проклятие.

На своей странице в социальных сетях Андрей Разин, бывший продюсер "Ласкового мая", в очередной раз обратился к теме своего проклятия, заявив, что это стало причиной творческой смерти Лолиты Милявской, которую "покарал бог".

Эпатажный продюсер твердо уверен, что последствия "голой вечеринки", которые сейчас переживают звездные участники, напрямую связаны с его действиями. Билан не участвовал в трибьют-концерте в честь полувекового юбилея лидера группы "Ласковый май" в октябре прошлого года, это, считает Разин, его и спасло.

"Я проклял всех, кто был в "Крокус Сити". И тот, кто туда не пошел, творчески спасся", – утверждал экс-продюсер.

Напомним, Разин заявлял, что после оскорбления, нанесенного ему Лолитой, в ее жизни и начались проблемы. После вечера в "Крокус Сити Холле" он бесновался и обещал долго проклинать тех, кто посмел участвовать в мероприятии. По словам продюсера, всех артистов с того концерта настигнут болезни и смерть, потому что никто из тех, кто пошел против него, никогда не выживал.

Ранее мы писали, что Андрей Разин угрожал вдове Шатунова после того как культовая песня "Белые розы" прозвучала в нашумевшем сериале "Слово пацана".

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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