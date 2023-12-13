"Володя, так нельзя": Разин вступился за Милохина перед Соловьевым

"Володя, так нельзя": Разин вступился за Милохина перед Соловьевым
Андрей Разин. Фото: скриншот YouTube
Однако россияне усмотрели в этом лишь неприкрытое лицемерие

Скандально известный продюсер Андрей Разин, ныне проживающий в США, неожиданно выступил в поддержку уехавшего из России тиктокера Дани Милохина, против которого в последнее время ополчился телеведущий Владимир Соловьев.

В своем YouTube-канале Разин обратился к ведущему, призвав того одуматься и поумерить свою агрессию в адрес юноши. В качестве аргумента продюсер напомнил оппоненту, что у того есть собственные дети, и Милохин – по сути, такой же ребенок, только детдомовский, к которому стоит быть милосерднее. Разин даже не преминул сделать комплимент Соловьеву, назвав того мудрым человеком.

"Но так нападать на детдомовского пацана, на Даню Милохина, нельзя", – добавил он в конце своей речи.

Просьба, однако, не снискала одобрения пользователей – вместо этого они принялись напоминать Разину о его собственных прегрешениях. В частности, речь зашла о многолетней травле певца Юрия Шатунова и попытках отобрать права на песни у других авторов.

Соловьев известен своими резкими высказываниями в адрес многих звезд, и Милохин не стал исключением. Однако тиктокер сам спровоцировал ведущего, вызвав того на поединок. 

Ранее Соловьев назвал Собчак "матерью уродов".

Источник: YouTube-канал Андрея Разина
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