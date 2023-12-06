Пригожин вступился за вдову Шатунова перед взбешенным Разиным

Пригожин вступился за вдову Шатунова перед взбешенным Разиным
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com

Наследство Юрия Шатунова принадлежит его семье, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Таким образом супруг Валерии отреагировал на новость о том, что Андрей Разин обратился в правоохранительные органы, пожаловавшись на несоблюдение, с точки зрения продюсера "Ласкового мая", авторских прав на хиты, звучащие в сериале "Слово пацана".

Пригожин же считает "порядочным" раздел наследства Шатунова между Разиным и семьей покойного певца хотя бы в соотношении 50/50. В конце-концов, наследникам Юрия не на что жить. А молодой Шатунов сделал Разина богатым человеком.

"Считаю, семья должна быть минимум в доле. Это по-человечески, – высказался Пригожин, добавив, что позиция Разина в отношении вдовы вызывает у него непонимание. 

Иосиф добавил, что Разин, проживающий в Штатах, едва ли планирует колесить по стране с гастролями – вместо этого последний тратит собственную жизнь на постоянное выяснение отношений со звездами. 

Напомним, ранее Разин пригрозил вдове Шатунова уголовным преследованием из-за песни "Ласкового мая", который является саундтреком к сериалу "Слово пацана".

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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