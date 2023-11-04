Суд отказал в иске вдове Шатунова: новый поворот в борьбе за "Ласковый май"

Суд отказал в иске вдове Шатунова: новый поворот в борьбе за "Ласковый май"
Юрий Шатунов. Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press globallookpress.com
Разборки из-за товарного знака продолжаются

Светлана Шатунова, вдова скончавшегося год назад солиста популярной в 90-е группы "Ласковый май", продолжила дело мужа по борьбе за законные права на товарный знак с названием коллектива. Однако Арбитраж Москвы отказал ей в иске.

Начинал юридическую борьбу за интеллектуальные права еще сам солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. В 2021 году он подал в суд, требуя привлечь к ответственности сочинского ИП Руслана Филатова. Тогда певец тоже получил отказ, а его адвокаты подавали жалобы на пересмотр спорного дела. Но смерть Шатунова смешала все планы.

И вот теперь, дождавшись наконец вступления в наследство, дело мужа о борьбе за интеллектуальные права продолжила его вдова Светлана. Она подала иск о восстановлении пропущенных для подачи заявления сроков, объяснив, что жила за границей и долго не могла ступить в права. Но оказалось, что ей не нужно было ждать этого вступления и можно было обратиться в суд сразу же. В итоге – очередной отказ и неделя на то, чтобы обжаловать решение в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Напомним, недавно состоялся трибьют-концерт в честь 50-летнего юбилея знаменитого певца, до которого сам именинник, увы, не дожил. Накануне мероприятия его жене приснился сон, в котором муж просил "зажечь за него как следует".

Источник: Вести московского региона ✓ Надежный источник
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