"Зажгите там за меня": вдове Шатунова приснился вещий сон накануне вечера памяти

Перед трибьют-концертом Светлана, вдова Юрия Шатунова, увидела мужа во сне

Сон убедил потерявшую мужа Светлану в том, что Юрий Шатунов был на концерте в память о себе, просто в нематериальном виде.

В видении она приехала, чтобы забрать супруга из больницы, и увидела его, словно после аварии, стоящим на костылях и с прикрепленным к телу катетером. Светлана опешила и спросила, как же любимый сумеет на сцене удержать микрофон. И тогда Юрий улыбнулся и пообещал побыть дома в этот вечер, а "там" пусть за него зажгут как следует.

Так и случилось, уверена Светлана, потому что вечер в честь 50-летия Юры получился прекрасным, полным искренних эмоций и любви поклонников и друзей покойного кумира молодежи девяностых.

Как и фанаты, вдова остро ощущала присутствие на концерте того, в чью честь он состоялся. Она тепло отозвалась о мастерстве артистов, принявших участие в мероприятии, и призналась, что ей очень понравилось то, как они перепели бессмертные хиты группы "Ласковый май". Светлана уверена, что каждый из вышедших в этот день на сцену вложил всю душу в исполнение песен из репертуара ее мужа.

Напомним, бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин по-прежнему с ненавистью отзывается и о самом Юрии, и о тех, кто, по его мнению, посмел принять участие в мероприятии. Разин даже угрожал неоднократно проклясть тех, кто рискнет спеть на том концерте.

