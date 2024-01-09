SHAMAN влепил хлесткую пощечину скандалистке Собчак

SHAMAN влепил хлесткую пощечину скандалистке Собчак
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец поставил на место блогершу

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в 2023 году был признан звездой номер один на российской эстраде. Сегодня певец может похвастаться огромной армией поклонников по всей стране. Однако у него появилось и много недоброжелателей.

Популярность и славу автор хитов "Я русский" и "Встанем" приобрел не только из-за уникальных вокальных данных и необычного сценического образа, но и благодаря сильной патриотической позиции. В частности, он успел посетить с концертами новые регионы России.

Кроме того, нередко SHAMAN радует поклонников хитами более именитых коллег в собственном исполнении. Так, недавно он нарвался на критику из-за перепетой песни Олега Газманова "Эскадрон".

На критику в адрес Ярослава Дронова всегда была щедра и скандально известная блогерша Ксения Собчак. Она никогда не упускала возможности подколоть начинающую звезду, за что, впрочем, всегда получала достойный ответ.

Вот и сейчас SHAMAN влепил хлесткую пощечину экс-ведущей проекта "Дом-2". Певец заявил, что не пошел бы на интервью к Ксении Собчак.

Певец отметил, что Ксения Собчак постоянно либо пишет, либо говорит о нем. По мнению Ярослава Дронова, журналистка хочет провести с ним интервью

"Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому смысла идти на это интервью просто нет", – заявил SHAMAN.

Фоторепортаж
Каким звездам испортила жизнь Ксения Собчак
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алишер Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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