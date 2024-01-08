"Мерзкая пародия": перепевшего Газманова SHAMANа жестко унизили в Сети

Недовольные решили забросать исполнителя негативными комментариями

Исполнитель SHAMAN не только сам постоянно сочиняет новые песни, но и не гнушается перепевать известные хиты. В Сети гуляет множество роликов, где Ярослав Дронов перепевает звезд советской и российской сцены.

Так, на одном из прошлогодних концертов Ярослав, вышедший к народу в шинели, решил побаловать публику перепевом хита Олега Газманова, исполнив хит "Эскадрон". Вышедший в шинели блондин в тот момент потряс публику – а в комментариях многие принялись восхвалять молодого артиста, который переживает пик популярности. Не обошлось без трюков, которые SHAMAN принялся демонстрировать прямо на сцене.

Однако нашлись и недовольные, которым манера исполнения блондина пришлась явно не по душе. Впрочем, их оказалось заметно меньше.

"До Газманова как до Магадана раком", "Кто ставит танцы? Пожалуйста, уберите. Все портит", "Ужас... Петь такую песню и не сделать тройное сальто назад – позор", "Ты не можешь как Газманов, и никогда этого не будет", "Ужасное исполнение, у Олега намного лучше, этот все слизал", "Господи, какое странное исполнение. Не тянет вообще. Какой ужас!", "Мерзкая пародия! Сплошное самолюбование! До Газманова как до неба!" – пишут недовольные пользователи.

А ранее "Утро" рассказывало, какого выступления лишили SHAMAN в 2024 году.