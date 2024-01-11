Кого из участников "голой вечеринки" могут отправить на фронт

Кого из участников "голой вечеринки" могут отправить на фронт
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Какое решение принял Филипп Киркоров?

Организованная Анастасией Ивлеевой "голая вечеринка" с участием ряда отечественных звезд, несомненно, стала главным светским скандалом не только уходящего, но и наступившего года. Общественное негодование не утихает до сих пор. Люди возмущены тем, как в тяжелые для страны времена ведут себя вип-персоны.

Вульгарное поведение многим из них стоило карьеры, по крайней мере, временно. Нацепивший носок на мужское не то что бы достоинство 25-летний рэпер VACIO и вовсе получил административное наказание.

Филипп Киркоров неожиданно для многих пропал с новогодних и рождественских программ. Проблемы начались также у Лолиты Милявской и Ксении Собчак. Даже коллеги не стали поддерживать проштрафившихся артистов. Народ доволен суровым, но справедливым наказанием.

Не рады только сами звезды, которые активно пытаются выкупить прощение. Например, поп-король перечислил деньги на помощь жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки ВСУ. А Лолита Милявская публично поддержала сбор, организованный для этих же целей Ксенией Собчак.

Однако этого недостаточно. Артистам предлагают искупить свою вину, лично отправившись на фронт для поддержки российских солдат и жителей новых регионов. Соглашения уже дали певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и рэпер T-killah (Александр Тарасов). Филипп Киркоров пока что молчит.

Фоторепортаж
Каким звездам испортила жизнь Ксения Собчак
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алишер Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

"Не верю, что превратился в подлеца": актер Белый* обратился к Хабенскому

Артист до сих пор уважает давнего коллегу

Раймонд Паулс сделал громкое заявление о романе с Пугачевой

После смерти жены Ланы Паулы композитор перестал отрицать роман между ним и примадонной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей