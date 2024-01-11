Кого из участников "голой вечеринки" могут отправить на фронт

Какое решение принял Филипп Киркоров?

Организованная Анастасией Ивлеевой "голая вечеринка" с участием ряда отечественных звезд, несомненно, стала главным светским скандалом не только уходящего, но и наступившего года. Общественное негодование не утихает до сих пор. Люди возмущены тем, как в тяжелые для страны времена ведут себя вип-персоны.

Вульгарное поведение многим из них стоило карьеры, по крайней мере, временно. Нацепивший носок на мужское не то что бы достоинство 25-летний рэпер VACIO и вовсе получил административное наказание.

Филипп Киркоров неожиданно для многих пропал с новогодних и рождественских программ. Проблемы начались также у Лолиты Милявской и Ксении Собчак. Даже коллеги не стали поддерживать проштрафившихся артистов. Народ доволен суровым, но справедливым наказанием.

Не рады только сами звезды, которые активно пытаются выкупить прощение. Например, поп-король перечислил деньги на помощь жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки ВСУ. А Лолита Милявская публично поддержала сбор, организованный для этих же целей Ксенией Собчак.

Однако этого недостаточно. Артистам предлагают искупить свою вину, лично отправившись на фронт для поддержки российских солдат и жителей новых регионов. Соглашения уже дали певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и рэпер T-killah (Александр Тарасов). Филипп Киркоров пока что молчит.