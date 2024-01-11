Богомолов вслед за Собчак угодил в "голый" скандал

Богомолов вслед за Собчак угодил в "голый" скандал
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Режиссер подвергся жесткой критике

Оппозиционная блогерша Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов женаты уже пятый год. Их брак как начался со скандала, так и продолжился многочисленными скандалами.

Не зря в народе говорят: "Муж и жена – одна сатана". И бывшая ведущая телепроекта "Дом-2", и художественный руководитель Театра на Малой Бронной не могут обойтись без неоднозначных поступков, за что регулярно подвергаются критике как со стороны обычных людей, так и со стороны коллег.

Ксения Собчак после появления на так называемой "голой вечеринке" в довольно вульгарном наряде угодила в главный светский скандал минувшего года. Впрочем, гремит он до сих пор.

Попав под каток общественного негодования, светская львица попыталась искупить вину, организовав сбор средств для помощи жителям Белгорода, которые пострадали от террористической атаки ВСУ. Подругу поддержала Лолита Милявская – еще одна любительница потрясти голыми телесами.

По иронии судьбы, вслед за блогершей в "голый" скандал угодил и ее муж Константин Богомолов, хотя на вечеринке Анастасии Ивлеевой его не было.

На режиссера с критикой обрушился актер Сергей Колесников. Постановки худрука пришлись ему не по вкусу.

"Когда режиссеры все время раздевают актеров – это для меня психиатрическая история", – подчеркнул Сергей Колесников.

По его словам, режиссеров освободили от цензуры не для того, чтобы их актеры скакали по сцене, размахивая половыми органами.

Фоторепортаж
Каким звездам испортила жизнь Ксения Собчак
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алишер Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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