Легендарная советская звезда жестко проехалась по Пугачевой: "Мусор"

Василий Ливанов предпочитает не вспоминать про Примадонну

За минувшие два года отечественный шоу-бизнес поделился на два лагеря. Большая часть звезд в тяжелые времена поддержали свою страну, проявив патриотическую позицию. Малая часть предпочла покинуть Россию, причем, громко хлопнув дверью. В их числе оказалась и Алла Пугачева.

Народная артистка СССР умудрилась несколько раз шокировать россиян скандальным поведением. Из-за русофобских высказываний она лишилась поддержки со стороны и коллег, и зрителей.

Негативно к беглой певице сегодня относится и легендарный советский актер Василий Ливанов. Мировая знаменитость предпочитает не вспоминать о Примадонне. По его словам, ни она, ни другие уехавшие звезды не заслуживают внимания.

"Уехавшие артисты – это все мусор!" – заявил Василий Ливанов.

Он жестко проехался по Алле Пугачевой во время интервью газете "Аргументы и факты". По мнению советского Шерлока Холмса, беглые звезды являются полными нулями для русской культуры.

Кстати, жесткой критике со стороны артиста подверглась не только Алла Пугачева. Василий Ливанов назвал "молью" Артура Смольянинова* и Марию Машкову, объясняя их провал на Западе.

По мнению актера, беглые российские звезды не обладают талантом, поэтому оказались невостребованными за границей. Он отметил, что человек без дара не сможет привлечь аудиторию.