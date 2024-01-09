Легендарная советская звезда жестко проехалась по Пугачевой: "Мусор"

Легендарная советская звезда жестко проехалась по Пугачевой: "Мусор"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Василий Ливанов предпочитает не вспоминать про Примадонну

За минувшие два года отечественный шоу-бизнес поделился на два лагеря. Большая часть звезд в тяжелые времена поддержали свою страну, проявив патриотическую позицию. Малая часть предпочла покинуть Россию, причем, громко хлопнув дверью. В их числе оказалась и Алла Пугачева.

Народная артистка СССР умудрилась несколько раз шокировать россиян скандальным поведением. Из-за русофобских высказываний она лишилась поддержки со стороны и коллег, и зрителей.

Негативно к беглой певице сегодня относится и легендарный советский актер Василий Ливанов. Мировая знаменитость предпочитает не вспоминать о Примадонне. По его словам, ни она, ни другие уехавшие звезды не заслуживают внимания.

"Уехавшие артисты – это все мусор!" – заявил Василий Ливанов.

Он жестко проехался по Алле Пугачевой во время интервью газете "Аргументы и факты". По мнению советского Шерлока Холмса, беглые звезды являются полными нулями для русской культуры.

Кстати, жесткой критике со стороны артиста подверглась не только Алла Пугачева. Василий Ливанов назвал "молью" Артура Смольянинова* и Марию Машкову, объясняя их провал на Западе.

По мнению актера, беглые российские звезды не обладают талантом, поэтому оказались невостребованными за границей. Он отметил, что человек без дара не сможет привлечь аудиторию. 

Фоторепортаж
Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: АиФ ✓ Надежный источник
По теме

Кто заменит Хромченко на "Модном приговоре": какое решение принял Эрнст

"Блондинка в шоколаде" считает, что харизматичный и обаятельный актер идеально впишется в любой проект

Новый скандал: очередной певец с носком на причинном месте взбесил общество

Концерт, потрясший публику, прошел в Санкт-Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей