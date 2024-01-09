Василий Ливанов объяснил провал сбежавших из России звезд

Актер усомнился в таланте коллег

Знаменитый российский актер, режиссер и сценарист Василий Ливанов прославился на весь мир, воплотив на телеэкране один из лучших образов Шерлока Холмса, главного героя детективов Артура Конана Дойла. За блистательно сыгранную роль артист даже стал кавалером Ордена Британской империи.

Меж тем, будучи известным во всем мире, 88– летний Василий Ливанов всю жизнь оставался настоящим патриотом своей родины. Народный артист РСФСР продолжает поддерживать Россию и сейчас, в довольно трудное для страны время.

Недавно он высказался о коллегах, которые сбежали за границу после начала СВО. Актер объяснил, почему покинувшие Россию звезды провалились.

"Не востребованы наши уехавшие как актеры? Значит, таланта им не хватает!", – отметил Василий Ливанов.

По его мнению, одаренный человек везде может добиться успеха. Артист привел в пример русских писателей, художников и композиторов, уехавших после революции.

Отвечая на вопрос об Артуре Смольянинове* и Марии Машковой, которые не смогли состояться на Западе, Василий Ливанов подчеркнул, что бездарный человек не сможет привлечь внимание публики, потому что он "моль".

Ранее Иван Охлобыстин раскрыл тяжелейшее положение Артура Смольянинова* за рубежом.

*В РФ признан иноагентом