Охлобыстин раскрыл тяжелейшее положение Смольянинова* за рубежом

Охлобыстин раскрыл тяжелейшее положение Смольянинова* за рубежом
Артур Смольянинов. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера еще недолго будут терпеть в Европе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА 

Артур Смольянинов* к своим 40 годам успел построить более чем успешную карьеру в России. На его счету роли в таких фильмах, как "Мой парень – ангел", "Марс", "Русалка", "День", "Все или ничего". Наибольшую популярность ему принесло участие в кинокартине "9 рота". В общем, жизнь у актера была более чем обеспеченной – до того момента, пока он публично не раскритиковал российские власти и не уехал из страны. 

Отъезд не поумерил его пыл – уже из-за рубежа Смольянинов обрушился с гневными призывами к уничтожению России и русских, в том числе и своих бывших коллег. Поначалу его дела в Европе шли относительно неплохо, но со временем его высказывания стали никому не интересны, и без эффекта "новизны" актер стал мало кому нужен.

Ситуацию с Артуром прокомментировал его крестный отец Иван Охлобыстин. Режиссер заявил, что, несмотря на все гневные высказывания от Смольянинова в свой адрес, искренне не считает его плохим человеком. Ведомым и вспыльчивым – определенно, но не плохим. Однако переделывать 40-летнего уже сформировавшегося человека, на взгляд Охлобыстина, бесполезно – Артур сделал свой выбор, с ним ему и жить. Только вот какой будет эта жизнь теперь, когда его вот-вот могут прогнать и из Европы – неизвестно. 

"Терпеть его так, как здесь терпели, там не будут", – заключил актер.

Ранее сообщалось, что беглый Смольянинов* повесил на мать многотысячный долг.

 *признан иноагентом в России 

Источник: Аргументы и Факты
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