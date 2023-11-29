Огурцов призвал Смольянинова* покаяться за его слова о СВО

В противном случае он об этом пожалеет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА



Российский актер Алексей Огурцов резко отреагировал на недавнее заявление коллеги по цеху Артура Смольянинова* о готовности воевать исключительно за Украину.



В эфире телепередачи Огурцов рассказал, что вместе с актером Сосланом Фидаровым записывал видеообращение к Смольянинову* с призывом покаяться. Однако тот заявил, что делать такого не намерен.

"Ну, ладно. Я, как снайпер, отработаю его по полной", – пригрозил в ответ Огурцов.

Также он высказался о Зеленском, с которым лично знаком. По словам артиста, несколько лет назад он уговаривал того не идти в политику. А сейчас, по его мнению, у президента Украины остался лишь один выход – "лупануть самогона и выстрелить себе в висок".

Таким образом, Алексей Огурцов весьма резко прореагировал на позицию коллеги, фактически пригрозив ему расправой. Кроме того, он позволил себе шокирующее заявление в адрес Зеленского.

Артур Смольянинов покинул страну еще в 2022 году и с тех пор особо не афишировал свое местоположение. Предположительно, он находится в Латвии. Какой-то большой финансовой потерей для него это не обернулось – он уже растерял надежные отношения с множеством кинокомпаний после своих радикальных заявлений. Но и за рубежом, если верить некоторым новостям, успех его тоже не нашел. В России он оставил жену – Дарью Мельникову, знакомую многим по сериалу "Папины дочки", где она сыграла спортсменку Женю. Теперь ей предстоит в одиночку растить двух сыновей. Также он оставил задолженности: эта проблема тяжким грузом повисла на его матери.

Ранее беглого Смольянинова* припечатали за глупые фантазии про Путина.

*признан иностранным агентом на территории России.