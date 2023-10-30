Женщина осталась одна с сыном-аутистом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА



Зима прошлого года резко изменила жизни многих людей. Внезапно выяснилось, что некоторые российские знаменитости совсем не питают теплых чувств к родному государству и готовы поливать его грязью. Среди таких предателей родины оказался любимый некогда россиянами актер Артур Смольянинов*. Звезда "9 роты" покинул Россию, оставив в трудном положении собственную мать.



В нашей стране у Артура было все: профессиональное признание, востребованность в кинематографе и отличные гонорары. В Европе мужчина оказался фактически никому не нужным. Сейчас Смольянинов* занимается лишь тем, что говорит гадости о России на потеху европейской публике.



При этом на бывшей родине у актера остались дети от коллеги по звездному цеху Дарьи Мельниковой, пожилая мать и брат, страдающий аутизмом. Сейчас у актера практически нет возможности финансово их поддерживать, что в особенности сказалось на матери-пенсионерке.



Учительница рисования Мария Владимировна сильно переживает из-за того, что в прессе регулярно появляются статьи, в которых об Артуре высказываются весьма нелестно. Самой женщине приходится влачить весьма скромное существование.



Россиянка осталась в обшарпанной квартире, которая давно требует ремонта, с сыном-аутистом, нуждающимся в особенном уходе. Кроме того, женщина нашла утешение в помощи бездомным животным. Она собирает бродячих собак, которых потом старается устроить в хороший руки. Иногда звери ведут себя невоспитанно и гадят прямо на пол в квартире матери знаменитости.



При этом Мария Владимировна старается оправдать сына и утверждает, что о родных он не забывает. По словам женщины, она с внуками виделась с Артуром в Италии и других странах Европы.



К слову, ранее Охлобыстин призвал крестника Смольянинова* обратиться к россиянам.





*признан иноагентом в России