Охлобыстин призвал крестника Смольянинова* обратиться к россиянам

Охлобыстин призвал крестника Смольянинова* обратиться к россиянам
Артур Смольянинов. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
И вернуться домой, к семье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА  

После известных всем событий на Украине Артур Смольянинов*, как известно, выступил с резкой критикой в адрес российского руководства и даже пожелал родной стране превратиться в ядерный пепел. Актер уже больше года за пределами России и мечтает о возрождении своей карьеры вдали от родной страны.

Крестный отец Артура Иван Охлобыстин, тем не менее, не намерен отказываться от Смольянинова. И даже винит себя в том, что в моменте не проявил к крестнику должного внимания, не успев взрастить в том патриотические чувства. И, конечно, Артур находился под влиянием антироссийской общественности – оттуда и такие взгляды.

Иван полагает, что вокруг крестника полного разного рода "ерунды" – да еще и бесталанной. И ныне, уверяет звезда "Интернов", тот понимает, какими роковыми были те слова. Однако выход есть – Артур должен во всеуслышание заявить, что отказывается от ранее брошенных громких заявлений про Россию и ее страну. Ведь дома его давно ждут.

"Он дурак. Пусть возвращается к жене, у него дети, – высказался артист.

А ранее "Утро" рассказывало, какие впечатления у Охлобыстина остались после поездки в Донбасс.

*признан иностранным агентом решением Минюста, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей