Охлобыстин призвал крестника Смольянинова* обратиться к россиянам

И вернуться домой, к семье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА



После известных всем событий на Украине Артур Смольянинов*, как известно, выступил с резкой критикой в адрес российского руководства и даже пожелал родной стране превратиться в ядерный пепел. Актер уже больше года за пределами России и мечтает о возрождении своей карьеры вдали от родной страны.

Крестный отец Артура Иван Охлобыстин, тем не менее, не намерен отказываться от Смольянинова. И даже винит себя в том, что в моменте не проявил к крестнику должного внимания, не успев взрастить в том патриотические чувства. И, конечно, Артур находился под влиянием антироссийской общественности – оттуда и такие взгляды.



Иван полагает, что вокруг крестника полного разного рода "ерунды" – да еще и бесталанной. И ныне, уверяет звезда "Интернов", тот понимает, какими роковыми были те слова. Однако выход есть – Артур должен во всеуслышание заявить, что отказывается от ранее брошенных громких заявлений про Россию и ее страну. Ведь дома его давно ждут.

"Он дурак. Пусть возвращается к жене, у него дети, – высказался артист.

А ранее "Утро" рассказывало, какие впечатления у Охлобыстина остались после поездки в Донбасс.

*признан иностранным агентом решением Минюста, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга