"Я заплакал": растрогавшийся Охлобыстин поведал о поездке в Донбасс

Актер не смог сдержать слез, слушая песню мариупольской артистки

В Донбасс Иван Охлобыстин ездит с 2014 года и прекращать поездки не собирается. Летом текущего года он поехал туда в очередной раз, но теперь вдвоем с женой Оксаной.

И в рамках этой поездки супруги оказались в театре восстанавливаемого Мариуполя. Разбитое здание, от труппы в 40 человек осталось меньше половины. Но актеры не сдались и очередной сезон открыли назло всем проблемам.

Премьера состояла из простых, будничных жанровых сценок, несколько лет недоступных жителям Мариуполя: вот играют в шахматы старики, а вот по улице женщина идет куда-то с коляской. Иван Охлобыстин рассказал, что, когда вышла девочка и потрясающим голосом запела песню "Ах, как хочется вернуться", он не смог сдержать слез.

Хотя в жизни артист не считает себя сентиментальным человеком, но был растроган. Рассказывая об этом случае, он подчеркнул, что такая сцена, по его мнению, это просто идеальный пример того самого абсолютного, идеального служения артиста народу. Потому что нельзя, невозможно для служителей Мельпомены в нелегкую годину бросать аудиторию, которая зависит от их искусства.





"Мы не работаем, мы служим. Наше дело – утешать и радовать, отвлекать, даже если это выглядит просто дешевой цирковой клоунадой. Себя я называю шутом его величества народа", – признался Охлобыстин.