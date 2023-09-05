Запертый в тюрьме Ефремов лишился зубов

Запертый в тюрьме Ефремов лишился зубов
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга

Заслуженный артист России Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом. Три года назад суд признал его виновным в совершении преступления и отправил за решетку сроком на восемь лет, однако чуть позже приговор был смягчен на полгода.

За время пребывания в колонии общего режима с актером театра и кино происходили разные неприятности, он оказывался в эпицентре скандалов. Однако главная проблема для звезды сегодня – это состояние здоровья.

Как себя чувствует отбывающий наказание Михаил Ефремов рассказал его друг Иван Охлобыстин. Звезда телесериала "Интерны" недавно навестила коллегу по цеху. Также у артиста побывал музыкант Гарик Сукачев.

"Единственное, у него зубы выпали нижние", – отметил Иван Охлобыстин.

Он также добавил, что на данный момент решается вопрос, как помочь арестанту провести стоматологическую процедуру. В целом же, по словам звезды ТНТ, Михаил Ефремов поправил свое здоровье.

Артист также выразил уверенность, что его друг после освобождения из тюрьмы вернется к творческой деятельности. Иван Охлобыстин уверен, что звезда будет востребована и как актер, и как режиссер.

Ранее было озвучено истинное отношение Михаила Ефремова к СВО.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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