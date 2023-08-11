"Жадность погубит": заключенной под арест Блиновской пророчат незавидное будущее

"Жадность погубит": заключенной под арест Блиновской пророчат незавидное будущее
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер сама виновата в своих бедах

Еще недавно знаменитая "марафонщица" жила в настоящей сказке. Советы по исполнению желаний, которые она давала россиянам, привели ее к известности и богатству. И буквально в один миг Елена Блиновская все потеряла.

Теперь "инфоцыганку" обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. А о задержании блогера говорили и писали везде, ведь произошло это, когда она покидала страну, но не успела. В итоге звезду заключили под домашний арест. 

Кто-то верит в то, что Елене Блиновской удастся избежать ответственности. А некоторые настроены менее позитивно. Например, ее коллеги-блогеры. Игорь Ефремов в разговоре с журналистами пророчит "инфоцыганке" незавидное будущее: мол, она, как и все, будет отвечать по закону. Более того, он считает, что звезда сама виновата в своих бедах.

"Если целенаправленно не платить – жадность погубит", – сказал собеседник. 

По его мнению, звезда, зарабатывая крупные суммы денег, возможно, надеялась, что на нее никто не обратит внимание. Но, говорит Игорь Ефремов, закон един для всех, и не стоит об этом забывать. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о новом повороте в деле "марафонщицы". Как оказалось, в ходе расследования у Елены Блиновской нашли очень дорогое имущество. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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