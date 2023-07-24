Долг висит: как живется заключенной под арест Блиновской

Адвокат женщины приоткрыла завесу тайны

Вот уже несколько месяцев СМИ следят за Еленой Блиновской после ее оглушительного падения с пьедестала королевы марафонов. В деле обвиненной в неуплате налогов женщины регулярно появляются новые подробности.

Однако, происходит это благодаря работе прессы, ведь блогерше решением суда запретили пользоваться как смартфоном, так и интернетом. Более того, общаться ей разрешено только с няней, личным водителем, да адвокатом.

Последняя, к слову, выступает в качестве единственного представителя заключенной под домашний арест женщины. Но и она не слишком-то охотно рассказывает о том, как живется заключенной под арест Елене Блиновской.

Известно стало лишь то, что предложение заменить домашний арест на некоторые ограничения суд отклонил, поэтому Блиновская продолжит быть запертой в элитном Подмосковном поселке "Миллениум парк".

Что же о долге перед ФНС, который составил почти что 1 миллиард рублей – до сих пор висит без оплаты. По словам адвоката, у Елены Блиновской просто-напросто нет возможности это сделать до тех пор, пока ведомство не установило окончательно финальную сумму задолженности.

Кстати, таким же неразговорчивым был и предыдущий адвокат Елены Блиновской, который и вовсе сбежал от журналистов на одном из предыдущих заседаний.

