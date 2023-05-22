Адвокат Блиновской сбежал из суда после каверзного вопроса от СМИ

Адвокат Блиновской сбежал из суда после каверзного вопроса от СМИ
Фото: соцсети
Мужчина наотрез отказался общаться с прессой

Адвокат блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, отказался общаться с прессой после заседания суда, состоявшегося после жалобы на домашний арест. Юрист просто сбежал.

Суд отказал автору "Марафона желаний" в смягчении меры пресечения – Блиновской придется оставаться дома без доступа к Интернету и средствам связи.

Как пишет "Пятый канал", юрист после заседания помчался прочь от журналистов. Однако на один вопрос все-таки ответил – а именно, по какой причине он молчит.

"Пусть это будет загадкой", – прокомментировал адвокат.

Юрист также проигнорировал вопрос о полной выплате долга фигурантки в пользу ФНС.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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