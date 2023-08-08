Погрязла в долгах и обанкротилась: что случилось с Жанной Эппле

Актриса оказалась в сложной ситуации

В прошлом году стало известно о конфликте знаменитой актрисы с подругой, а всему виной стали деньги. Звезда больше 10 лет назад одолжила у Капитолины Полянской 154 тысячи евро. Какое-то время она выплачивала долг, но после того, как вернула треть суммы, перестала. Поэтому приятельница и подала на Жанну Эппле в суд.

В марте Тверской районный суд Москвы взыскал с артистки больше 100 тысяч евро. А позже она сама обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом. Дата первого заседания уже назначена на 4 сентября. В разговоре с журналистами юрист Евгений Тонкий рассекретил незавидную участь актрисы.

По мнению правозащитника, Жанна Эппле вполне может обанкротиться, потому что в целом все условия для этого выполнены – суд признал ее должником перед подругой, а также за ней значится крупный заем. Но есть еще два условия – имущества актрисы должно будет недостаточно для покрытия долга, а она не должна была выводить имущество с помощью фиктивных сделок или нарушать законодательство иным путем.