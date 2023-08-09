Лишили доступа: новый поворот в деле "инфоцыганки" Блиновской

Проблемы у блогера продолжаются

Шикарная жизнь знаменитого блогера закончилась весной этого года, когда ее обвинили в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Следствие полагает, что "инфоцыганка" дробила доходы с реализации своих курс, переводя деньги на ИП родственников. В итоге, пока идет разбирательства, Елену Блиновскую отправили под арест, но на этом ее беды не закончились.

Вчера в деле "марафонщицы" появился новый поворот. Ее лишили доступа к счетам и имуществу. Как пишет "МИР24", в рамках уголовного дела были арестованы 12 счетов в различных банках, четыре элитные иномарки, мотоцикл, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Телеканал "360" уточняет, что все это у Елены Блиновской было обнаружено в ходе расследования. По данным интернет-портала "Подмосковье сегодня", такое решение было принято Пресненским районным судом Москвы по ходатайству следствия.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что блогер пыталась убедить суд в том, чтобы изменить ей меру пресечения. Однако оснований для этого он не нашел. В итоге Елена Блиновская устроила истерику прямо в зале заседаний.