Лишили доступа: новый поворот в деле "инфоцыганки" Блиновской

Лишили доступа: новый поворот в деле "инфоцыганки" Блиновской
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проблемы у блогера продолжаются

Шикарная жизнь знаменитого блогера закончилась весной этого года, когда ее обвинили в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Следствие полагает, что "инфоцыганка" дробила доходы с реализации своих курс, переводя деньги на ИП родственников. В итоге, пока идет разбирательства, Елену Блиновскую отправили под арест, но на этом ее беды не закончились. 

Вчера в деле "марафонщицы" появился новый поворот. Ее лишили доступа к счетам и имуществу. Как пишет "МИР24", в рамках уголовного дела были арестованы 12 счетов в различных банках, четыре элитные иномарки, мотоцикл, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Телеканал "360" уточняет, что все это у Елены Блиновской было обнаружено в ходе расследования. По данным интернет-портала "Подмосковье сегодня", такое решение было принято Пресненским районным судом Москвы по ходатайству следствия. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что блогер пыталась убедить суд в том, чтобы изменить ей меру пресечения. Однако оснований для этого он не нашел. В итоге Елена Блиновская устроила истерику прямо в зале заседаний.

Источник: LIFE ✓ Надежный источник
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