Блиновская устроила истерику в суде – видео

Блиновская устроила истерику в суде – видео
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость обратилась с просьбой к судье

В среду, 21 июня, Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы на заседание по делу о продлении ареста. Общаться с журналистами при этом она не стала.

Блогер облачилась в белый наряд и в компании сопровождающих зашла в здание суда. Кадры имеются в распоряжении "Пятого канала". 

"Инфоцыганка" взяла слово во время заседания, отметив, что суд отказался удовлетворять ее просьбы, из-за чего ей пришлось пропустить выпускной у сына и потеряла несколько выгодных контрактов. Блиновская попросила, чтобы ей разрешили прогулки с собакой и выход с детьми на площадку, а также посещать врача и церковь. После этого она устроила истерику и начала рыдать. 

Также Елена заявила, что признает свою вину и сообщила об уплате 30 млн долга из 918 млн рублей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В итоге судьи не расчувствовались, и продлили ей срок домашнего ареста на месяц.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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