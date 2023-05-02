"Мразь, обманувшая всю страну": Кушанашвили отреагировал на арест Блиновской

"Мразь, обманувшая всю страну": Кушанашвили отреагировал на арест Блиновской
Отар Кушанашвили. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Ведущий не сомневается, что та сумеет откупиться

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал историю с арестом марафонщицы Елены Блиновской, ставшей фигуранткой громкого дела из-за неуплаты в налоговую практически 1 млрд рублей. Телеведущий не сомневается, что та сможет избежать наказания.

Отар напомнил, что деньги никогда не падают с небес – напротив, успех является лишь следствием негарантированного везения и титанического труда. На простодушных и наивных и наживалась Блиновская, которая после обмана всей России наверняка найдет способ избежать решетки.

"Ненавижу их всех животной ненавистью. Мы живем в стране, где тебе конец, не доплати ты копейку. В стране, где классовая ненависть достигла предела. Мразь, обманувшая всю страну, может откупиться", – высказался Отар.


 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Остался месяц: Байдену сообщили трагичные новости

В США грядут тяжелые времена

Названа самая большая угроза для танков Leopard в зоне СВО

Оружие подготовили специально для западной техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей