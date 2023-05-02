"Мразь, обманувшая всю страну": Кушанашвили отреагировал на арест Блиновской

Ведущий не сомневается, что та сумеет откупиться

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал историю с арестом марафонщицы Елены Блиновской, ставшей фигуранткой громкого дела из-за неуплаты в налоговую практически 1 млрд рублей. Телеведущий не сомневается, что та сможет избежать наказания.

Отар напомнил, что деньги никогда не падают с небес – напротив, успех является лишь следствием негарантированного везения и титанического труда. На простодушных и наивных и наживалась Блиновская, которая после обмана всей России наверняка найдет способ избежать решетки.

"Ненавижу их всех животной ненавистью. Мы живем в стране, где тебе конец, не доплати ты копейку. В стране, где классовая ненависть достигла предела. Мразь, обманувшая всю страну, может откупиться", – высказался Отар.



