"Мразь, обманувшая всю страну": Кушанашвили отреагировал на арест Блиновской

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Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал историю с арестом марафонщицы Елены Блиновской, ставшей фигуранткой громкого дела из-за неуплаты в налоговую практически 1 млрд рублей. Телеведущий не сомневается, что та сможет избежать наказания.
Отар напомнил, что деньги никогда не падают с небес – напротив, успех является лишь следствием негарантированного везения и титанического труда. На простодушных и наивных и наживалась Блиновская, которая после обмана всей России наверняка найдет способ избежать решетки.
"Ненавижу их всех животной ненавистью. Мы живем в стране, где тебе конец, не доплати ты копейку. В стране, где классовая ненависть достигла предела. Мразь, обманувшая всю страну, может откупиться", – высказался Отар.
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