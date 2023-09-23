Охлобыстин высказался о досрочном освобождении Ефремова: ждать недолго

Артист следит за судьбой осужденного коллеги

История популярного российского артиста Михаила Ефремова никого не оставила равнодушным. Смертельное ДТП, произошедшее по его вине, на долгое время захватило всю российскую прессу. В 2020-м году артиста осудили на 7,5 лет. Однако его друг и коллега актер Иван Охлобыстин хочет верить, что звезду освободят намного раньше.



Иван как может поддерживает осужденного. Он часто навещает его в колонии, где артист отбывает положенное наказание. Иван отметил, что его очень тревожит состояние здоровья пожилого артиста. Очевидно, что тюремные условия плохо сказываются на Ефремове.



Охлобыстин напомнил о возможности выйти по условно-досрочному освобождению. По подсчетам Ивана, Михаил может оказаться дома совсем скоро – уже будущим летом. На это очень надеются родные и близкие Ефремова.



Также Охлобыстин подчеркнул, что считает: Ефремов достаточно настрадался и его пора отпускать. Актер добавил, что осужденная звезда является очень совестливым человеком, так что его внутренние терзания стали достаточным наказанием за смертельное ДТП.



Напомним, ранее Охлобыстин рассказывал, как живется Ефремову в колонии. Иван обескуражил публику заявлением о том, что несчастный актер лишился в тюрьме зубов.

