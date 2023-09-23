Охлобыстин высказался о досрочном освобождении Ефремова: ждать недолго

Охлобыстин высказался о досрочном освобождении Ефремова: ждать недолго
Михаил Ефремов. Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист следит за судьбой осужденного коллеги

История популярного российского артиста Михаила Ефремова никого не оставила равнодушным. Смертельное ДТП, произошедшее по его вине, на долгое время захватило всю российскую прессу. В 2020-м году артиста осудили на 7,5 лет. Однако его друг и коллега актер Иван Охлобыстин хочет верить, что звезду освободят намного раньше.

Иван как может поддерживает осужденного. Он часто навещает его в колонии, где артист отбывает положенное наказание. Иван отметил, что его очень тревожит состояние здоровья пожилого артиста. Очевидно, что тюремные условия плохо сказываются на Ефремове.

Охлобыстин напомнил о возможности выйти по условно-досрочному освобождению. По подсчетам Ивана, Михаил может оказаться дома совсем скоро – уже будущим летом. На это очень надеются родные и близкие Ефремова.

Также Охлобыстин подчеркнул, что считает: Ефремов достаточно настрадался и его пора отпускать. Актер добавил, что осужденная звезда является очень совестливым человеком, так что его внутренние терзания стали достаточным наказанием за смертельное ДТП.

Напомним, ранее Охлобыстин рассказывал, как живется Ефремову в колонии. Иван обескуражил публику заявлением о том, что несчастный актер лишился в тюрьме зубов.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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