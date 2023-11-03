Нищий Смольянинов* начал зарабатывать на жизнь пением в переходах Латвии

Нищий Смольянинов* начал зарабатывать на жизнь пением в переходах Латвии
Артур Смольянинов*. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Актер уже сколотил группу эмигрировавших музыкантов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА  

Улетевший из России Артур Смольянинов* все еще безуспешно пытается обеспечить себе достойную жизнь в Латвии. 40-летний актер в одном из интервью пожаловался на отсутствие работы – однако пока утверждает, что домой больше никогда не вернется.

Звезда "9 роты" до последнего был уверен, что после невероятно дерзких и оскорбительных фраз о соотечественниках западные киноделы начнут его заваливать заманчивыми предложениями. Но увы: ни съемок, ни подвижек в театральном проекте так и не случилось. И что будет дальше, никому не известно.

Поэтому артисту не осталось ничего другого, кроме выступлений в рижских подземных переходах. Собрал группу, которую назвал cheLovek, спустился вниз и начал бренчать.

Вся группа состоит сплошь из эмигрантов. О большом коммерческом успехе пока что речи нет – Смольянинов целый год выступает в переходах Латвии. Впрочем, в декабре коллектив сыграет уже на сцене.

Артур не унывает и уверен, что переживает новый творческий подъем – и заново учится жить.

*признан иноагентом в России 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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