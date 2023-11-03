Нищий Смольянинов* начал зарабатывать на жизнь пением в переходах Латвии

Актер уже сколотил группу эмигрировавших музыкантов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА



Улетевший из России Артур Смольянинов* все еще безуспешно пытается обеспечить себе достойную жизнь в Латвии. 40-летний актер в одном из интервью пожаловался на отсутствие работы – однако пока утверждает, что домой больше никогда не вернется.

Звезда "9 роты" до последнего был уверен, что после невероятно дерзких и оскорбительных фраз о соотечественниках западные киноделы начнут его заваливать заманчивыми предложениями. Но увы: ни съемок, ни подвижек в театральном проекте так и не случилось. И что будет дальше, никому не известно.

Поэтому артисту не осталось ничего другого, кроме выступлений в рижских подземных переходах. Собрал группу, которую назвал cheLovek, спустился вниз и начал бренчать.

Вся группа состоит сплошь из эмигрантов. О большом коммерческом успехе пока что речи нет – Смольянинов целый год выступает в переходах Латвии. Впрочем, в декабре коллектив сыграет уже на сцене.

Артур не унывает и уверен, что переживает новый творческий подъем – и заново учится жить.

*признан иноагентом в России