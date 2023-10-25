"Назад дороги нет": россияне ответили заговорившему о возвращении Смольянинову*

"Назад дороги нет": россияне ответили заговорившему о возвращении Смольянинову*
Артур Смольянинов*. Фото: Viktor Chernov/www.globallookpress.com
В комментариях артисту посоветовали навсегда забыть о родной стране

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА   

Оскандалившийся Артур Смольянинов* не так давно пожаловался на жизнь, расстроившись, что находится вдали от России. В ходе одного из интервью артист, сокрушаясь, начал сожалеть, что лишен того, что сейчас есть у оставшихся в России звезд – в особенности у тех, кто выступает на крупных мероприятиях в Москве.

"Не сходится в голове. Они там. У них вот, концерт и все хорошо. А почему я здесь? Не понимаю. И мне очень грустно", – высказался в тот момент Артур.

Естественно, многие комментаторы с негативом высказались о словах Артура – кое-кто заявил, что ему точно нельзя возвращаться назад, в Россию. Ну а если и говорить о возвращении, то только "через фронт".

"Никто не готов терпеть нечисть!", "Зачем тут предатель, ему дороги назад нет", "Жрать захотел", – пишут недовольные в комментариях.

А до этого крестный отец Артура Иван Охлобыстин заявил, что считает себя виноватым в бегстве артиста – мол, не проявил в момент должного внимания. Однако тот может вернуться назад – если обратится к стране.

*признан иностранным агентом решением Минюста, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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