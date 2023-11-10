Мать Смольянинова* резко отреагировала на вопрос о крупных долгах сына

Пожилая женщина в резких выражениях прокомментировала ситуацию с долгами своего беглого сына

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА



Скандальный актер Артур Смольянинов* полтора года назад покинул страну, не приняв позицию российских властей по поводу спецоперации. Поклонники не поняли, как человек, снимавшийся в патриотическом фильме "9 рота" и не раз выступавший перед военными, мог поддержать другую сторону, и разочаровались в любимце. Многие уже не ждут его возвращения.

Не так давно в сети стали говорить, что Смольянинов* не просто все бросил и уехал, но еще и оставил без помощи пожилую мать, на руках которой его брат-аутист. Но и это не все: появилась новая информация, что актер бросил неоплаченные кредиты и теперь долг в 95 тысяч рублей ляжет на его мать. Однако пенсионерка резко отрицает эту информацию и очень злится на журналистов, которые под предлогом доставки корма для опекаемых ею собак пытаются тайком поснимать квартиру.



"У меня кредитов нет. Я не поручитель. Он, скорее всего, не брал кредитов", – отрезала мать актера.



Однако раньше она сама говорила, что живет на скромную пенсию и сын никак не помогает ей деньгами, как не помогает и Дарье Мельниковой, бывшей жене, и их общим детям.

Несмотря на то, что мать Смольянинова* не признает долгов сына, на сайте судебных приставов долг числится, и как раз по кредиту. Кроме того, там же неоплаченный "административный" штраф и штрафы от ГИБДД. Судя по отсутствию выплат, актер не намерен погашать свои долги, и кто будет это делать, неизвестно.





Мария Владимировна, мать актера, опровергла и сведения о возможном возвращении сына в Россию. Она уверена, что он ничего подобного не планировал.

Ранее мы писали, что Смольянинов*, оставшись без денег за границей, начал петь в Рижском метрополитене.

*признан иноагентом решением Минюста