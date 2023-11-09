Беглый Смольянинов* повесил на мать многотысячный долг: ею уже занялись приставы

Беглый Смольянинов* повесил на мать многотысячный долг: ею уже занялись приставы
Артур Смольянинов*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Женщине грозит выплата кредита в 95 тысяч рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА

Сбежав из России, скандальный актер Артур Смольянинов* сразу же забыл обо всех своих долгах и обязательствах. В том числе и о  кредите почти в сто тысяч рублей. Теперь приставы осаждают с требованиями выплатить долг пенсионерку, мать беглого иноагента.

Пожилая женщина не в состоянии погасить кредит шустрого сыночка, поскольку единственный ее доход – пенсия не космических размеров. Но даже будь у нее солидная дотация, этого не хватило бы на покрытие долгов отпрыска. Банк, устав писать, звонить и добиваться выплат, обратился в суд.

В итоге выписан приказ об изъятии имущества Артура Смольянинова*, оставшегося в Москве, и реализации оного с целью погашения долга и набежавших процентов с пенями. Если этой суммы окажется недостаточно, приставы снова начнут одолевать доверчивых родственников должника, которые записаны поручителями в договоре о кредите.

Похоже, покинувшего Россию скандального актера совершенно не волнуют проблемы матери или иных родственников, опрометчиво согласившихся на поручительство. Наплевав на детей, пожилую мать и брата-аутиста, он перебрался в Латвию, но оглушительной карьеры сделать не смог – видимо, в прибалтийской стране хватает своих звезд.

В настоящее время поиздержавшийся актер дает представления пассажирам рижского метрополитена. Неплохая карьера для звезды нашумевшего фильма "Девятая рота" – выступать на потеху случайным прохожим в метро.

Напомним, ранее мы писали, что семья беглого иноагента оказалась в сложном положении в требующей ремонта квартире.

*признан иноагентом в России
Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
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