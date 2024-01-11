Газманов в Дубае влепил смачную оплеуху оскандалившемуся Киркорову

Музыканты разошлись во взглядах

Народному артисту России Филиппу Киркорову в последнее время не позавидуешь. Король отечественной эстрады в конце прошлого года вошел "не в ту дверь" и очутился на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в сиротствующем состоянии.

Вульгарное поведение певца взбесило общественность. На время поп-короля даже низложили и лишили выступлений. В частности, Филипп Киркоров пропал из новогодних телепередач.

Чтобы переждать волну народной критики, артист улетел в ОАЭ, где выступил перед русскоязычной аудиторией. Однако певец зачем-то решил пропиариться за счет лжи про Олега Газманова.

Поп-король объявил, что попросил Есаула российской эстрады изменить слова песни "Единственная моя" специально к его выступлению в Дубае. Однако, как оказалась, подобные заявления Филипп Киркоров делал и ранее.

Более того, Олег Газманов уже успел исполнить переделанную версию знаменитой песни, попутно влепив смачную оплеуху оскандалившемуся другу. Артист заявил, мол старую версию пусть поет Филипп Киркоров, сделав намек об его ориентации.

"Группа "Эскадрон" и я – мы одни из последних представителей сексуального большинства на российской сцене", – сыронизировал Олег Газманов.

Кстати, пока Филипп Киркоров сидит в ОАЭ, другие участники "голой вечеринки" согласились поехать в зону СВО, чтобы искупить свой позор перед народом.