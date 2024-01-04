Газманов впервые высказался о своей национальности

Газманов впервые высказался о своей национальности
Олег Газманов. Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист удовлетворил любопытство многочисленных поклонников

Олег Газманов стал героем проекта "Загугли звезду", принадлежащего изданию "Телепрограмма". Артист рассказал о том, кем он является по национальности.

Поклонники не раз хотели узнать о происхождении Газманова. Однако до этого исполнитель хита "Морячка" не отвечал на интересующий многих вопрос.

В итоге Олег Михайлович сообщил, что его отец, Михаил Семенович, является белорусом. Что касается матери артиста, Зинаиды Абрамовны, то она по национальности еврейка.

Газманов отметил – его родители появились на свет в Белоруссии. При этом они жили не так далеко друг от друга. Но, как ни странно, Михаил Семенович и Зинаида Абрамовна волей судьбы встретились абсолютно в другом месте.

Также певец прокомментировал слухи о своем родстве с Ефимом Шифриным. Олег Михайлович заявил – насколько ему известно, их с юмористом не связывают кровные узы.

"Я не проводил исследования. Но все то, что пишут, – это, конечно, смешно. Конспирология какая-то", – высказалась знаменитость.

По словам Газманова, если Шифрин действительно окажется его родственником, то в этом нет ничего страшного. Хотя исполнитель исключает такой вариант, ведь он знает обо всей своей родне.

Олег Михайлович заверил, что он с уважением относится к своему коллеге по шоу-бизнесу. Никаких конфликтов и недопониманий между ними нет.

Ранее Газманов рассказал, что стало с его квартирой в Юрмале. Напомним, попасть туда звезда не может с 2014 года из-за запрета на въезд в Латвию. 

Источник: "Загугли звезду" ✓ Надежный источник
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