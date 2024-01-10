Резко сдавшая Пугачева лишилась голоса из-за алкоголя

Резко сдавшая Пугачева лишилась голоса из-за алкоголя
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица больше не выступает

Минувший 2023 год обернулся для народной артистки СССР Аллы Пугачевой настоящим кошмаром. Обещанная супругом беззаботная пенсия так и не состоялась. Пока Максим Галкин* колесил по миру с русофобскими концертами, Примадонна пряталась с детьми в бункере.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в итоге вынудило певицу покинуть новую родину. Она перебралась на Кипр, а еще успела посетить Россию.

Так или иначе, на малочисленных снимках, появляющихся в социальных сетях Максима Галкина, Алла Пугачева не выглядела той мощной женщиной, которая поет... И которая решает вопросы на отечественной эстраде.

Было видно, что Примадонна резко сдала после бегства из России. Возможно, негативно на нее повлиял новый образ жизни, ведь артистка перестала выходить на сцену.

Однако мало кто знает, что Пугачева перестала петь не вчера, а еще в 1986 году. Об этом рассказал журналист Евгений Додолев, биограф Александра Градского.

По его словам, исполнитель хита "Как молоды мы были" считал, что у Аллы Пугачевой образовались узлы на связках. Потеря голоса была связана с употреблением алкоголя, был уверен Александр Градский.

"Конечно, я поинтересовался, откуда эти узлы. Ответ был лаконичным: "Это шампанское после концерта", – подчеркнул Евгений Додолев.

Ранее легендарный советский актер Василий Ливанов жестко раскритиковал Аллу Пугачеву.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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